Прем'єр Чехії, який закликав до миру, заявив про готовність воювати з РФ

За словами очільника чеського уряду, Прага активно розглядає можливі виклики у сфері безпеки та готується до відповідних сценаріїв. Для цього чиновники ведуть постійні консультації з президентом країни Петром Павелом.

"Те, що ми не говоримо про це і журналісти не отримують матеріалу для своїх статей, не означає, що ми не займаємося цим питанням. Звичайно, ми готуємося. Якщо, не дай Боже, Росія нападе на одну з країн Балтії, то згідно зі статтею 5 ми маємо надіслати дві наші механізовані бригади", - наголосив Бабіш.

Раніше політик неодноразово наголошував на тому, що європейські лідери мають спрямовувати зусилля на дипломатичне врегулювання та сприяння миру.

Під час президентської виборчої кампанії 2023 року Бабіш потрапив під хвилю жорсткої критики. Причиною стала його заява про небажання відправляти чеських солдатів воювати за союзників по Альянсу у разі агресії РФ.

Нагадаємо, ЦРУ попередило європейські країни, що РФ готується провести проти них аналог української операції "Павутина".

Потенційними цілями для Росії можуть стати країни Середземномор'я. РФ може використовувати безпілотники, заховані всередині транспортних контейнерів, і запускати їх безпосередньо з моря.