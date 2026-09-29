Премьер Чехии, который призывал к миру, заявил о готовности воевать с РФ

По словам главы чешского правительства, Прага активно рассматривает возможные вызовы в сфере безопасности и готовится к соответствующим сценариям. Для этого чиновники проводят постоянные консультации с президентом страны Петром Павелом.

"То, что мы не говорим об этом и журналисты не получают материала для своих статей, не означает, что мы не занимаемся этим вопросом. Конечно, мы готовимся. Если, не дай Бог, Россия нападет на одну из стран Балтии, то согласно статье 5 мы должны прислать две наши механизированные бригады", - подчеркнул Бабиш.

Ранее политик неоднократно подчеркивал, что европейские лидеры должны направлять усилия на дипломатическое урегулирование и содействие миру.

Во время президентской избирательной кампании 2023 года Бабиш попал под волну жесткой критики. Причиной послужило его заявление о нежелании отправлять чешских солдат воевать за союзников по Альянсу в случае агрессии РФ.

Напомним, ЦРУ предупредило европейские страны, что РФ готовится провести против них аналог украинской операции "Паутина".

Потенциальными целями для России могут стать страны Средиземноморья. РФ может использовать беспилотники, спрятанные внутри транспортных контейнеров и запускать их непосредственно с моря.