Прем'єр Британії закликав Сі Цзіньпіна провести переговори із Зеленським

Прем’єр-міністр Британії вважає, що останні дії Китаю у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну підірвали його статус як нейтральної сторони, і віднині Лондон закликає Пекін до конструктивних кроків у цьому напрямку.

Сунак зазначив, що Лондон та інші західні столиці вітають підтримку Китаєм територіальної цілісності України в межах різних заяв і форматів, однак не вважають, що дії Пекіна додають довіри до Китаю, як до нейтральної сторони.

"Ми закликаємо Сі Цзіньпіна (главу Китаю - ред.) безпосередньо поспілкуватись із президентом Зеленським щодо будь-якої конкретної мирної пропозиції, яку Китай зацікавлений запропонувати… Для Китаю було б правильно взаємодіяти безпосередньо з Україною в цьому питанні", - зазначив Сунак.

Коментуючи нещодавній візит китайського лідера до Москви, прем’єр Британії констатував, що Росія залежить від Китаю, тож він закликає Сі Цзіньпіна використати свій вплив на російського диктатора Володимира Путіна, щоб переконати його припинити цю війну і вивести війська з України як передумову для будь-яких переговорів.

"У мирній пропозиції Китаю були різні пункти, їхня підтримка територіальної цілісності України справді заслуговує на схвалення. Але, як я вже сказав, їхні інші дії інші заяви підірвали довіру до них як до нейтральної сторони в цьому питанні", - додав він.

Нагадаємо, як раніше заявили на Банковій, розмова Зеленського та Сі Цзіньпіна планується, але в її організації виникли певні складнощі через позицію Пекіна.

Раніше ми писали, що під час візиту глави Китаю до Москви, в ЗМІ з'явилася інформація, що після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним він може зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському.

Проте український президент повідомив, що не отримував від Китаю пропозицій щодо перемовин.

Однак, попри позицію Китаю, Євросоюз наполягає, щоб Сі Цзіньпін поговорив із Зеленським.

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