Прем'єр Британії впевнений, що Захід готовий роками підтримувати Україну

Захід готовий роками підтримувати Україну у війні, яку розв'язала Росія. Союзники обговорюють довгострокові багатосторонні угоди.
Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Time.
Відповідну заяву Сунак зробив на оборонній конференції після саміту лідерів G7. За його словами, стратегія Росія полягає у вичікуванні втоми Заходу від війни в Україні. Сунак запевнив, що цього не станеться.
Прем'єр Британії наголосив, що його країна та Захід готові роками підтримувати українців.
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аліції передав танки Challenger.
Крім того, колишній прем'єр Британії Борис Джонсон приїхав в Україну відразу після звільнення північних територій від окупантів. Теперішній британський прем'єр Ріші Сунак не лише відвідав Київ, але й прийняв президента України Володимира Зеленського у Лондоні.
Також Британія заявила про готовність навчати українських пілотів і приєднатися до авіаційної коаліції.
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