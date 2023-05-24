Прем'єр Британії впевнений, що Захід готовий роками підтримувати Україну

Відповідну заяву Сунак зробив на оборонній конференції після саміту лідерів G7. За його словами, стратегія Росія полягає у вичікуванні втоми Заходу від війни в Україні. Сунак запевнив, що цього не станеться.

Прем'єр Британії наголосив, що його країна та Захід готові роками підтримувати українців.

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аліції передав танки Challenger.

Крім того, колишній прем'єр Британії Борис Джонсон приїхав в Україну відразу після звільнення північних територій від окупантів. Теперішній британський прем'єр Ріші Сунак не лише відвідав Київ, але й прийняв президента України Володимира Зеленського у Лондоні.

Також Британія заявила про готовність навчати українських пілотів і приєднатися до авіаційної коаліції.

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