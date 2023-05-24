Премьер Британии уверен, что Запад готов годами поддерживать Украину

Соответствующее заявление Сунак сделал на оборонной конференции после саммита лидеров G7. По его словам, стратегия Россия заключается в ожидании усталости Запада от войны в Украине. Сунак заверил, что этого не произойдет.

Премьер Британии подчеркнул, что его страна и Запад готовы годами поддерживать украинцев.

"

передал танки Challenger.

Кроме того, бывший премьер Британии Борис Джонсон приехал в Украину сразу после освобождения северных территорий от оккупантов. Нынешний британский премьер Риши Сунак не только посетил Киев, но и принял президента Украины Владимира Зеленского в Лондоне.

Также Британия заявила о готовности учить украинских пилотов и присоединиться к авиационной коалиции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.