Прем'єр Британії про допомогу Україні: Вам не треба питати і доводити, що вона потрібна

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтвердив зобов'язання країни щодо підтримки Україні, яка продовжує відбивати широкомасштабну військову агресію РФ. Він наголосив, що Київ не має доводити потребу в оборонній допомозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг президента України Володимира Зеленського із британським прем'єром Сунаком 12 січня у Києві.

"Україна не сама, і ніколи не буде сама. Путін (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) може думати, що він нас переживе, але він не правий. Ми стоїмо тут сьогодні, і завтра, і стоятимемо стільки, скільки буде потрібно", - зауважив глава британського уряду.

Сунак нагадав про активну підтримку з боку Сполученого Королівства для України та озвучив розуміння, що військова агресія Кремля не спиниться лише на одній країні та намагатиметься ширитися іншими державами, якби не опір українських захисників.

"Велика Британія була з Україною від самого початку цієї війни. І ми хочемо, щоби наша відданість була підтверджена не словами, а і діями. Британія була першою країною в Європі, яка надала сучасну зброю, бойові танки, ракети дальнього радіуса дії Україні. Ми хочемо робити більше", - сказав він.

В цьому контексті британський прем'єр висловився про оголошення Лондоном сьогодні найбільшого оборонного пакета для України з початку повномасштабного вторгнення РФ у розмірі 2,5 млрд фунтів стерлінгів. А також про підписання угоди у сфері безпеки між країнами.

"Не треба питати про допомогу, не треба доводити, що вона потрібна. Британія з вами від першого моменту і до кінця", - наголосив він.

Візит Сунака до Києва 12 січня

Сьогодні у п'ятницю, 12 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва із робочим візитом. У ході візиту він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Як заявив глава британського уряду, метою його візиту є намір показати, що підтримка України не слабшатиме з боку Лондона.

Зеленський та Сунак у Києві підписали історичну угоду між Великою Британією та Україною про співпрацю у сфері безпеки.

Також повідомлялося, що британський прем'єр оголосив про виділення найбільшого з початку війни пакета допомоги для України.