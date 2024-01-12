Премьер Британии о помощи Украине: Вам не нужно просить и доказывать, что она нужна

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил обязательство страны по поддержке Украины, которая продолжает отражать широкомасштабную военную агрессию РФ. Он подчеркнул, что Киев не должен доказывать потребность в оборонной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг президента Украины Владимира Зеленского с британским премьером Сунаком 12 января в Киеве.

"Украина не одна, и никогда не будет одной. Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) может думать, что он нас переживет, но он не прав. Мы стоим здесь сегодня, и завтра, и будем стоять столько, сколько будет нужно", - отметил глава британского правительства.

Сунак напомнил об активной поддержке со стороны Соединенного Королевства для Украины и озвучил понимание, что военная агрессия Кремля не остановится только на одной стране и постарается распространяться другими государствами, если бы не сопротивление украинских защитников.

"Великобритания была с Украиной с самого начала этой войны. И мы хотим, чтобы наша преданность была подтверждена не словами, а и действиями. Британия была первой страной в Европе, предоставившей современное оружие, боевые танки, ракеты дальнего радиуса действия Украине. Мы хотим делать больше", - сказал он.

В этом контексте британский премьер высказался об объявлении Лондоном сегодня крупнейшего оборонного пакета для Украины с начала полномасштабного вторжения РФ в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов. А также подписание соглашения в сфере безопасности между странами.

"Не нужно просить о помощи, не нужно доказывать, что она нужна. Британия с вами с первого момента и до конца", - подчеркнул он.

Визит Сунака в Киев 12 января

Сегодня в пятницу, 12 января, премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. В ходе визита он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Как заявил глава британского правительства, целью его визита является показать, что поддержка Украины не будет ослабевать со стороны Лондона.

Зеленский и Сунак в Киеве подписали историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности.

Также сообщалось, что британский премьер объявил о выделении крупнейшего с начала войны пакета помощи для Украины.