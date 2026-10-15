Прем'єр Британії пообіцяв "побудувати міст" із США, щоб зберегти підтримку України

У Британії хочуть допомогти Україні налагодити відносини зі США. Це відбувається на тлі "енергетичного перемир'я" з Росією, яка його зриває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Британії Енді Бернема журналістам, передає Sky News.

Бернем звинуватив Росію

Бернем звинувачує Росію у припиненні "енергетичного припинення вогню", пише видання.

Обмежене "перемир'я" започаткував президент США Дональд Трамп через взаємні удари Москви та Києва по нафтогазових об'єктах.

"Президент Трамп закликав до припинення вогню в енергетиці; президент Зеленський сказав, що негайно цим займеться", - сказав прем’єр-міністр.

Бернем зазначив, що Росія останніми днями бомбардувала енергетичну інфраструктуру в Україні.

"Тож для всього світу знову стало цілком зрозуміло, хто є агресором у цьому конфлікті", - каже він.

"Міст" зі США

Прем'єр-міністр визнав, що це були "важкі кілька днів" для президента України Володимира Зеленського. Український лідер 14 жовтня відвідав Британію, де сказав, що почувається "зрадженим Трампом".

Бернем пообіцяв "побудувати цей міст" зі США, щоб забезпечити постійну підтримку України та об’єднати "партії навколо" Зеленського.