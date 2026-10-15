Премьер Британии пообещал "построить мост" с США, чтобы сохранить поддержку Украины

В Британии хотят помочь Украине наладить отношения с США. Это происходит на фоне "энергетического перемирия", которое срывает Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Британии Энди Бернема журналистам, передает Sky News.

Бернем обвинил Россию

Бернем обвиняет Россию в прекращении "энергетического прекращения огня", пишет издание.

Ограниченное "перемирие" огласил президент США Дональд Трамп из-за взаимных ударов Москвы и Киева по нефтегазовым объектам.

"Президент Трамп призвал к прекращению огня в энергетике; президент Зеленский сказал, что немедленно этим займется", - сказал премьер-министр.

Бернем отметил, что Россия в последние дни бомбила энергетическую инфраструктуру в Украине.

"Так что для всего мира снова стало вполне понятно, кто является агрессором в этом конфликте" , - говорит он.

"Мост" с США

Премьер-министр признал, что это были "тяжелые несколько дней" для президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер 14 октября посетил Британию, где сказал, что чувствует себя "преданным Трампом".

Бернем пообещал "построить этот мост" с США, чтобы обеспечить постоянную поддержку Украины и объединить "партии вокруг" Зеленского.