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Прем'єр Британії обговорив із Трампом "тісну співпрацю" і ситуацію на Близькому Сході

Фото: Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США, яку назвав "історичною". Сторони, зокрема, обговорили співпрацю між країнами, та ситуацію на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британський уряд.

Зазначається, що глава уряду Британії "щиро привітав" новообраного очільника Білого дому, та висловив сподівання "на тісну співпрацю з новообраним президентом Трампом у всіх сферах особливих відносин".

"Відносини між Сполученим Королівством і США були неймовірно міцними, від оборони та безпеки до зростання та процвітання, і вони продовжуватимуть процвітати протягом багатьох наступних років, погодилися лідери", - передали у канцелярії британського уряду.

Крім того, на Даунінґ-стріт розповіли, що Стармер "також поміркував про ситуацію на Близькому Сході та підкреслив важливість регіональної стабільності".

"Лідери з теплотою згадали свою зустріч у вересні та тісні зв'язки та близькість новообраного президента Трампа зі Сполученим Королівством і сподівалися на співпрацю один з одним", - йдеться в заяві прес-служби уряду Британії.

Перемога Трампа на президентських виборах в США

Нагадаємо, 5 листопада у Штатах пройшли вибори президента. За посаду глави держави змагалися демократка і віце-президентка Камала Гарріс та республіканець, екс-президент Дональд Трамп.

Вже 6 листопада, до офіційного оголошення результатів виборів, Трамп оголосив себе новим президентом США під час виступу перед прихильниками. Річ у тім, що Дональд Трамп набрав на виборах 277 голосів виборників з необхідних 270

Додамо, після оприлюднення попередніх результатів голосування у Штатах до привітань Трампа долучився президент України Володимир Зеленський.

Більш детально про результати голосування на президентських виборах у США можна дізнатись в окремому матеріалі РБК-Україна.

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