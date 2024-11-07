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Премьер Британии обсудил с Трампом "тесное сотрудничество" и ситуацию на Ближнем Востоке

Фото: Кир Стармер, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, которую назвал "исторической". Стороны, в частности, обсудили сотрудничество между странами, и ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское правительство.

Отмечается, что глава правительства Британии "искренне поздравил" новоизбранного главу Белого дома и выразил надежду "на тесное сотрудничество с новоизбранным президентом Трампом во всех сферах особых отношений".

"Отношения между Соединенным Королевством и США были невероятно крепкими, от обороны и безопасности до роста и процветания, и они будут продолжать процветать в течение многих последующих лет, согласились лидеры", - передали в канцелярии британского правительства.

Кроме того, на Даунг-стрит рассказали, что Стармер "также поразмышлял о ситуации на Ближнем Востоке и подчеркнул важность региональной стабильности".

"Лидеры с теплотой вспомнили о своей встрече в сентябре и тесных связях и близости новоизбранного президента Трампа с Соединенным Королевством и надеялись на сотрудничество друг с другом", - говорится в заявлении пресс-службы правительства Британии.

Победа Трампа на президентских выборах в США

Напомним, 5 ноября в Штатах прошли выборы президента. За пост главы государства боролись демократ и вице-президент Камала Харрис и республиканец, экс-президент Дональд Трамп.

Уже 6 ноября, до официального оглашения результатов выборов, Трамп объявил себя новым президентом США во время выступления перед сторонниками. Дело в том, что Дональд Трамп набрал на выборах 277 голосов выборщиков из необходимых 270.

Добавим, что после обнародования предварительных результатов голосования в Штатах к поздравлениям Трампа присоединился президент Украины Владимир Зеленский.

Более подробно о результатах голосования на президентских выборах в США можно узнать в отдельном материале РБК-Украина.

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