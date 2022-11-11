ua ru
Пт, 11 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Засудять вторгнення РФ та застосування ядерної зброї. Країни G20 готують спільну заяву

Новость на русском →
П'ятниця 11 листопада 2022 16:29
Засудять вторгнення РФ та застосування ядерної зброї. Країни G20 готують спільну заяву Фото: Країни G20 засудять вторгнення Росії до України (twitter.com/antonioguterres)
Автор: Константин Широкун

Лідери країн "Великої двадцятки" наступного тижня мають намір засудити загрозу застосування ядерної зброї та вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вторгнення Росії в Україну буде головним питанням на порядку денному майбутнього саміту країн G20. Багато членів групи вважають, що війна в Україні стримує зростання світової економіки, збільшує інфляцію, порушує ланцюжки поставок, посилює енергетичну та продовольчу безпеку та підвищує ризики для фінансової стабільності.

"Багато членів рішуче засудили незаконну, нічим не виправдану та неспровоковану агресивну війну Росії проти України і закликали її негайно припинити війну", - йдеться у проекті спільної заяви.

Лідери країн "Великої двадцятки" також хочуть засудити застосування і навіть наміри використання ядерної зброї: "Застосування або загроза застосування ядерної зброї неприпустимі".

У проекті, який зараз обговорюється країнами G20, також йдеться, що тільки тверда прихильність до підтримки заснованого на правилах міжнародного порядку світу несе всім країнам стабільність.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін не поїде на саміт G20 до Індонезії. Натомість відправлять міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Також стало відомо, що президент США Джо Байден проведе зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном на саміті G20 у понеділок, 14 листопада. Обидва лідери обговорять низку регіональних та глобальних питань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G20 Вторгнення Росії до України Саміт G20
NEWS
Антонівський міст: навіщо він росіянам і чи принесе його обвал проблеми ЗСУ
Антонівський міст: навіщо він росіянам і чи принесе його обвал проблеми ЗСУ
DAILY
ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі
Юлія Акимовакоресподент ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі