Засудять вторгнення РФ та застосування ядерної зброї. Країни G20 готують спільну заяву

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Вторгнення Росії в Україну буде головним питанням на порядку денному майбутнього саміту країн G20. Багато членів групи вважають, що війна в Україні стримує зростання світової економіки, збільшує інфляцію, порушує ланцюжки поставок, посилює енергетичну та продовольчу безпеку та підвищує ризики для фінансової стабільності.

"Багато членів рішуче засудили незаконну, нічим не виправдану та неспровоковану агресивну війну Росії проти України і закликали її негайно припинити війну", - йдеться у проекті спільної заяви.

Лідери країн "Великої двадцятки" також хочуть засудити застосування і навіть наміри використання ядерної зброї: "Застосування або загроза застосування ядерної зброї неприпустимі".

У проекті, який зараз обговорюється країнами G20, також йдеться, що тільки тверда прихильність до підтримки заснованого на правилах міжнародного порядку світу несе всім країнам стабільність.