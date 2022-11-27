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Прем’єр Бельгії відвідав Бучу та Бородянку

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Неділя 27 листопада 2022 16:52
Прем’єр Бельгії відвідав Бучу та Бородянку Фото: прем’єр Бельгії відвідав Бучу та Бородянку (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо та міністр закордонних справ Аджа Лябіб відвідали населені пункти Київської області, які були під окупацією російських загарбників на початку повномасштабної війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Олексія Кулебу.

Посадовці відвідали місце масового поховання людей, яких вбили та закатували окупанти, біля храму Святого Апостола Андрія Первозванного в Бучі. Вони також побували у селищі Бородянка, яке майже повністю зруйноване після окупації.

Прем’єр-міністр Бельгії зазначив, що захоплюється стійкістю та волею українців.

Зазначимо, що Лябіб, яка прибула разом з де Кроо в Україну, у 2021 році відвідувала тимчасово окупований Крим, в'їхавши через територію РФ. Вона визнала, що порушила законодавство України, та заявила, що шкодує про нього.

Нагадаємо, що Бельгія збирається передати Україні генератори та посилити військову допомогу.

Країна також відправить нам підводні дрони та мобільні лабораторії.

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Київська область Буча Бородянка Війна Росії проти України Бельгия
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