ua ru
Сб, 26 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бельгія відправить Україні підводні дрони та мобільні лабораторії

Новость на русском →
Субота 26 листопада 2022 10:43
Бельгія відправить Україні підводні дрони та мобільні лабораторії Фото: глава Міноборони Бельгії Людивін Дедондер (twitter.com/DedonderLudivin)
Автор: Руслан Гаращенко

Рада міністрів Бельгії у п'ятницю, 25 листопада, затвердила новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть десять підводних безпілотників та дві мобільні лабораторії.

Про це заявила глава Міноборони Бельгії Людовін Дедондер, передає РБК-Україна з посиланням на LeSoir.

"Ці безпілотники дозволяють виявляти всі підводні загрози: і міни, і шпигунське обладнання. Це нові високі технології, які нададуть їм велику допомогу. Бельгійська армія вже має ці машини", - зазначила вона.

Також Бельгія надасть українським військовим мобільні лабораторії, які можна "розгорнути поблизу хімічного, бактеріологічного, радіологічного або ядерного інциденту".

Міністр додала, що ці лабораторії також можуть бути розгорнуті в районах стихійних лих, де зруйновано лікарні та пологові будинки.

Крім того, за словами Дедондер, бельгійські військові розпочнуть навчання українських солдатів. Вона уточнила, що близько 100 інструкторів приєднаються до європейської місії військової допомоги Україні ( EUMAM Ukraine).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Південна Корея передасть Україні 20 високопотужних генераторів та п'ять міні-екскаваторів.

Також повідомлялося, що Фінляндія готується надіслати в Україну першу партію енергетичного обладнання вже наступного тижня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Бельгия Військова допомога Війна в Україні
NEWS
ЗСУ ліквідували ще півтисячі росіян: оновлені втрати ворога
ЗСУ ліквідували ще півтисячі росіян: оновлені втрати ворога
DAILY
На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України