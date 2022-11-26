Бельгія відправить Україні підводні дрони та мобільні лабораторії
Рада міністрів Бельгії у п'ятницю, 25 листопада, затвердила новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть десять підводних безпілотників та дві мобільні лабораторії.
Про це заявила глава Міноборони Бельгії Людовін Дедондер, передає РБК-Україна з посиланням на LeSoir.
"Ці безпілотники дозволяють виявляти всі підводні загрози: і міни, і шпигунське обладнання. Це нові високі технології, які нададуть їм велику допомогу. Бельгійська армія вже має ці машини", - зазначила вона.
Також Бельгія надасть українським військовим мобільні лабораторії, які можна "розгорнути поблизу хімічного, бактеріологічного, радіологічного або ядерного інциденту".
Міністр додала, що ці лабораторії також можуть бути розгорнуті в районах стихійних лих, де зруйновано лікарні та пологові будинки.
Крім того, за словами Дедондер, бельгійські військові розпочнуть навчання українських солдатів. Вона уточнила, що близько 100 інструкторів приєднаються до європейської місії військової допомоги Україні ( EUMAM Ukraine).
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Південна Корея передасть Україні 20 високопотужних генераторів та п'ять міні-екскаваторів.
Також повідомлялося, що Фінляндія готується надіслати в Україну першу партію енергетичного обладнання вже наступного тижня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.