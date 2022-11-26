Бельгія відправить Україні підводні дрони та мобільні лабораторії

Рада міністрів Бельгії у п'ятницю, 25 листопада, затвердила новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть десять підводних безпілотників та дві мобільні лабораторії.

Про це заявила глава Міноборони Бельгії Людовін Дедондер, передає РБК-Україна з посиланням на LeSoir .

"Ці безпілотники дозволяють виявляти всі підводні загрози: і міни, і шпигунське обладнання. Це нові високі технології, які нададуть їм велику допомогу. Бельгійська армія вже має ці машини", - зазначила вона.

Також Бельгія надасть українським військовим мобільні лабораторії, які можна "розгорнути поблизу хімічного, бактеріологічного, радіологічного або ядерного інциденту".

Міністр додала, що ці лабораторії також можуть бути розгорнуті в районах стихійних лих, де зруйновано лікарні та пологові будинки.