ua ru
Ср, 31 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глава МИД Бельгии сожалеет о визите в Крым и признает нарушение закона

Новина українською →
Среда 31 августа 2022 18:17
Глава МИД Бельгии сожалеет о визите в Крым и признает нарушение закона Фото: глава МИД Бельгии Хаджи Лабиб (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб посетила временно оккупированный Крым в 2021 году, въехав через ториторию России. Она признала, что нарушила законодательство Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.

Лабиб отметила, что посетила Севастополь в прошлом году, как журналистка и режиссер-документалист.

"Как режиссер документальных фильмов она воплощала проект, который демонстрировал, как Россия использовала культуру как силу и пропаганду, и как художники могли жить под притеснениями в такой сложный исторический период. Она искренне сожалеет, что этот визит состоялся при таких обстоятельствах", - говорится в заявлении, обнародованном МИД.

Отмечается, что Лабиб всегда защищала суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, а также статус АР Крым как неотъемлемой части нашей страны.

Министр лично заверила украинцев в своей поддержке и готовности Бельгии способствовать восстановлению мира и восстановлению государства.

В свою очередь министр иностранных дел Бельгии Дмитрий Кулеба поприветствовал искреннюю и верную преданность Бельгии в вопросе поддержки территориальной целостности нашей страны и оценил вклад, который она делает для этого.

Отметим, что Лябиб летом 2021 года посещала фестиваль "Глобальные ценности" в Крыму.

Украинский МИД отметил, что посещение Крыма возможно только при условии следования с материковой части Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Украина Бельгия Дмитрий Кулеба
NEWS
Украинцы за границей должны платить налог дважды? Какое решение нашли в Кабмине
Украинцы за границей должны платить налог дважды? Какое решение нашли в Кабмине
DAILY
Даниил Гетманцев: Снизить или отменить налоги? Два вопроса: какая цель и за чей счет
Ростислав Шаправскийглавный редактор Даниил Гетманцев: Снизить или отменить налоги? Два вопроса: какая цель и за чей счет