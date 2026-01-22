Прем'єр Бельгії пояснив, коли можуть розморозити активи РФ у Європі

"Російські активи залишатимуться заблокованими до завершення війни, а рішення щодо їх подальшого використання ухвалюватимуть уже після підписання мирної угоди між Україною та Росією", - заявив Барт де Вевер.

Він зазначив, що якби рішення залежало особисто від нього, то всі ці кошти були б спрямовані на підтримку України, і для нього було б неприйнятно, аби хоча б частина грошей повернулася до Москви.

Водночас де Вевер наголосив на необхідності дотримання норм міжнародного права. До моменту припинення вогню Європа й надалі фінансуватиме оборонні зусилля України, адже, за його словами, українці "ведуть боротьбу за всіх нас".

Конфіскацію російських активів він охарактеризував як крок, що можна розцінювати як акт війни, підкресливши, що Європа не перебуває у стані війни з Росією.