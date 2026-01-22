Премьер Бельгии объяснил, когда могут разморозить активы РФ в Европе

"Российские активы будут оставаться заблокированными до завершения войны, а решение об их дальнейшем использовании будет приниматься уже после подписания мирного соглашения между Украиной и Россией", - заявил Барт де Вевер.

Он отметил, что если бы решение зависело лично от него, то все эти средства были бы направлены на поддержку Украины, и для него было бы неприемлемо, чтобы хотя бы часть денег вернулась в Москву.

В то же время де Вевер подчеркнул необходимость соблюдения норм международного права. До момента прекращения огня Европа и в дальнейшем будет финансировать оборонные усилия Украины, ведь, по его словам, украинцы "ведут борьбу за всех нас".

Конфискацию российских активов он охарактеризовал как шаг, который можно расценивать как акт войны, подчеркнув, что Европа не находится в состоянии войны с Россией.