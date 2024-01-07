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Прем'єр Баварії закликав німецький уряд до постачання Україні ракет Taurus

Фото: прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (flickr.com/apbtutzing)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина має поставити крилаті ракети Україні, яка зазнала нападу з боку Росії. Це дало б Україні можливість відбитися від постійних атак безпілотників і ракет.

Про це заявив прем'єр-міністр Баварії та голова місцевої партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Маркус Зедер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на T-online.

"Німеччина і ЄС зіткнуться зі справжньою проблемою безпеки, якщо Росія виграє війну на Україні. Єдиний вихід - постачання ракет Taurus", - заявив він. 

При цьому прем'єр Баварії наголосив, що постачання ракет Taurus - це "єдиний серйозний шанс для України знайти нову мужність і не дати росіянам перемогти".

Ракети Taurus для України.

Україна вже кілька місяців просить Німеччину про передачу крилатих ракет Taurus. Таке озброєння здатне бити за цілями з відривом до 500 км.

У жовтні німецькі ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини не має планів постачати в Україну далекобійні ракети Taurus у найближчому майбутньому.

Перед цим видання The Wall Street Journal писало про те, що постачання ракет відкладають, оскільки Німеччина боїться прямої конфронтації з Росією. Берлін вважає, що для застосування ракет йому потрібно буде відправити своїх фахівців до України.

У вересні глава МЗС оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про те, що постачання ATACMS з боку США для України не автоматично означатиме, що Берлін "розблокує" питання про передачу Taurus.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна заплющить очі на небажання Німеччини передавати крилаті ракети Taurus, якщо Берлін забезпечить Київ додатковими системами ППО напередодні складної зими.

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Війна Росії проти України