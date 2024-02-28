Прем'єр Албанії: якщо країни діятимуть "спираючись на карти"- війни ніколи не закінчиться

Варто нагадати про те, що під час інтерв'ю пропагандисту Такеру Карлсону російський диктатор Володимир Путін провів довгий урок історії, висуваючи неправдиві твердження про суверенітет України, а також загалом спотворюючи історичні інтерпретації української державності. Таким чином голова Кремля намагався виправдати розпочату війну проти нашої країни й окупацію територій.

"Говорячи про минуле. Це - (показує зображення мапи на телефоні - ред.) Монгольська імперія, а Росія всередині неї. Той, хто опублікував це після інтерв'ю Путіна (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.), він написав: "Я всіх запевняю, що ми, монголи, мирний народ". А тепер уявіть, що в цьому регіоні всі почнуть думати та діяти в межах міжнародної системи, спираючись на карти. Тоді війна ніколи не закінчиться", - заявив Рама.

За словами прем'єра, не всі розуміють, що для Путіна напад на Україну - не лише про саму України. Це також був напад на світовий порядок, який був заснований на правилах, а також демократичну спільноту.

Зокрема, як відзначив Рама, війна стала викликом для всього Європейського союзу.

"Не тому, що Росія вторгнеться до Німеччини, а тому, що якщо ця логіка ведення війни, що спирається на минулі досягнення та старі карти, якщо вона переможе, то ми більше не будемо жити у світі який ми знаємо. Ми будемо у світі, де сила визначатиме, а правила будуть підірвані", - пояснив прем'єр.

Візит Зеленського до Албанії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Албанії незадовго до півночі 28 лютого на саміт "Україна - Південно-Східна Європа". Раніше лідер країни розповів деталі цього візиту.

Під час візиту, президент вже зустрівся з прем'єр-міністром Албанії. Сторони підписали угоду про співпрацю.

Вже наступного дня, 29 лютого, відбудеться саміт "ЄС - лідери Західних Балкан", на якому, як очікується, основну увагу буде приділено новому Плану зростання і стабільності ЄС.