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Зеленський прибув в Албанію

Середа 28 лютого 2024 01:34
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Зеленський прибув в Албанію Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Албанії Тирану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) міністра закордонних справ Албанії Іґлі Хасані.

Чиновник вночі 28 лютого опублікував відповідну світлину.

"Велика честь вітати президента Зеленського у Тирані. Ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв’язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі з агресією Росії", - підписав він фото.

Зеленський прибув в Албанію

Президент Володимир Зеленський прибув до Албанії (фото: twitter.com/IgliHasani)

Зауважимо, що в Офісі президент України раніше не інформували про візит глави держави до Албанії.

Додамо, що близько тижня тому Euronews писало, що Зеленський відвідає Албанію та візьме участь у саміті на підтримку України 28 лютого. Відповідну інформацію видання отримало від албанського прем'єр-міністра Еді Раму.

Також глава уряду Албанії 21 лютого розповів про те, що Зеленський найближчим часом може провести зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. І це відбудеться в рамках саміту країн Південно-Східної Європи.

Підтримка України з боку Албанії

Нагадаємо, Албанія є одним із союзників України, який підтримує нашу країну на тлі російського вторгнення.

Як раніше відзначив президент Зеленський, Тирана не лише виступила з підтримкою в Раді безпеки ООН, але й надає всебічну допомогу. Зокрема ще у вересні 2023 року Албанія підписала декларацію щодо вступу України до НАТО.

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