Премьер Албании: если страны будут действовать "опираясь на карты" - войны никогда не закончится

Стоит напомнить о том, что во время интервью пропагандисту Такеру Карлсону российский диктатор Владимир Путин провел длинный урок истории, выдвигая ложные утверждения о суверенитете Украины, а также в целом искажая исторические интерпретации украинской государственности. Таким образом глава Кремля пытался оправдать начатую войну против нашей страны и оккупацию территорий.

"Говоря о прошлом. Это - (показывает изображение карты на телефоне - ред.) Монгольская империя, а Россия внутри нее. Тот, кто опубликовал это после интервью Путина (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.), он написал: "Я всех уверяю, что мы, монголы, мирный народ". А теперь представьте, что в этом регионе все начнут думать и действовать в рамках международной системы, опираясь на карты. Тогда война никогда не закончится", - заявил Рама.

По словам премьера, не все понимают, что для Путина нападение на Украину - не только о самой Украине. Это также было нападение на мировой порядок, который был основан на правилах, а также демократическое сообщество.

В частности, как отметил Рама, война стала вызовом для всего Европейского союза.

"Не потому, что Россия вторгнется в Германию, а потому, что если эта логика ведения войны, опирающаяся на прошлые достижения и старые карты, если она победит, то мы больше не будем жить в мире, который мы знаем. Мы будем в мире, где сила будет определять, а правила будут подорваны", - пояснил премьер.

Визит Зеленского в Албанию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Албанию незадолго до полуночи 28 февраля на саммит "Украина - Юго-Восточная Европа". Ранее лидер страны рассказал детали этого визита.

Во время визита президент уже встретился с премьер-министром Албании. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

Уже на следующий день, 29 февраля, состоится саммит "ЕС - лидеры Западных Балкан", на котором, как ожидается, основное внимание будет уделено новому Плану роста и стабильности ЕС.