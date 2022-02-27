Прекратите охоту на ведьм. В ОПУ призвали украинцев самостоятельно не задерживать ДРГ

"Спецслужбы и украинские военные обращаются к вам с просьбой прекратить охоту на ведьм, самостоятельно не пытаться силой задерживать, а сообщать в полицию и другим органам безопасности о лицах, которых вы подозреваете (в работе на диверсантов, - ред.) и они будут действовать, согласно принятому в спецслужбах протоколу", - заявил он.