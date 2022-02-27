RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Припиніть полювання на відьом. В ОПУ закликали українців самостійно не затримувати ДРГ

Автор: Наталія Юрченко

Українців закликали самостійно не затримувати диверсантів. У таких випадках необхідно звертатися в поліцію або територіальну оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента України Олексія Арестовича.

"Спецслужби і українські військові звертаються до вас з проханням припинити полювання на відьом, самостійно не намагатися силою затримувати, а повідомляти в поліцію та іншим органам безпеки про осіб, яких ви підозрюєте (в роботі на диверсантів, - Ред.) і вони будуть діяти, згідно з прийнятим в спецслужбах протоколу", - заявив він.

Нагадавши, СБУ перехвалила переговори російських окупантів, які звітували керівництву про вбитих і шляхи відходу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українці голими руками зупиняють танки супротивників, а також знищують бронетехніку коктейлями "Молотова".

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВторгнення Росії до України