Не прекратит вторжение мгновенно. Шмыгаль объяснил, как повлияет нефтяное эмбарго на войну в Украине

Эмбарго на российские нефть и газ не сможет мгновенно остановить агрессию России против Украины. Однако запрет российских энергоресурсов замедлит финансирование войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в эфире канадского телеканала CBC News .

"Это не остановит вторжение мгновенно, но это поможет нам бороться с врагом, который будет становиться все слабее, и со временем у него не будет средств для финансирования преступлений и этой войны", - заявил глава правительства.

Он также поблагодарил Канаду за то, страна одной из первых ввела эмбарго на российские газ и нефть. Он призвал европейские страны последовать примеру Канады и лишить России средств для финансирования войны.