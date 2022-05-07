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Не прекратит вторжение мгновенно. Шмыгаль объяснил, как повлияет нефтяное эмбарго на войну в Украине

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Эмбарго на российские нефть и газ не сможет мгновенно остановить агрессию России против Украины. Однако запрет российских энергоресурсов замедлит финансирование войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в эфире канадского телеканала CBC News.

"Это не остановит вторжение мгновенно, но это поможет нам бороться с врагом, который будет становиться все слабее, и со временем у него не будет средств для финансирования преступлений и этой войны", - заявил глава правительства.

Он также поблагодарил Канаду за то, страна одной из первых ввела эмбарго на российские газ и нефть. Он призвал европейские страны последовать примеру Канады и лишить России средств для финансирования войны.

Напомним, Евросоюз работает над шестым пакетом санкций против России, сейчас идут переговоры о введении нефтяного эмбарго.

Однако Венгрия уже выступила против введения эмбарго на российскую нефть.

В то же время Словакия и Болгария заверили, что поддержат запрет на нефть из РФ, но просят больший переходный период.

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НефтьВойна России против УкраиныДенис ШмыгальРоссийская Федерация