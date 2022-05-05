Болгария будет требовать от ЕС отложить эмбарго на российскую нефть

Министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что его страна будет требовать от Евросоюза отсрочить введение эмбарго на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БГНЕС .

По словам министра, Болгария сделает запрос на следующей неделе, чтобы найти решения, которые бы позволили избежать рисков для работы нефтеперерабатывающих заводов и производства.

"Позиция Болгарии в отношении нефти ясна - в конце концов, мы, безусловно, хотим отсрочки", - заявил Николов.

Он добавил, что Болгария, Греция и Румыния будут работать вместе, чтобы потенциально снизить зависимость от природного газа в регионе.