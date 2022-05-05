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Болгария будет требовать от ЕС отложить эмбарго на российскую нефть

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София, Четверг 05 мая 2022 17:29
Болгария будет требовать от ЕС отложить эмбарго на российскую нефть Фото: министр энергетики Болгарии Александр Николов (trend az)
Автор: Наталья Юрченко

Министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что его страна будет требовать от Евросоюза отсрочить введение эмбарго на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БГНЕС.

По словам министра, Болгария сделает запрос на следующей неделе, чтобы найти решения, которые бы позволили избежать рисков для работы нефтеперерабатывающих заводов и производства.

"Позиция Болгарии в отношении нефти ясна - в конце концов, мы, безусловно, хотим отсрочки", - заявил Николов.

Он добавил, что Болгария, Греция и Румыния будут работать вместе, чтобы потенциально снизить зависимость от природного газа в регионе.

Напомним, ЕС готовится ввести эмбарго на нефть из России, которое вступит в силу через шесть месяцев.

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