Венгрия не соглашается с решением ЕС о нефтяном эмбарго России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам информированных источников, Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от российской энергии, будет дано время до конца 2023 года для выполнения санкций, на год больше, чем другим странам-членам.

Однако Золтан Ковач, представитель правительства Венгрии, заявил, что беспокойство Венгрии остаются нерешенными.

"Мы не видим никакого плана или гарантий в текущем предложении по управлению даже переходным периодом, а также того, что будет гарантировать энергетическую безопасность Венгрии", - сказал он.

27 стран-членов ЕС встретятся позже в тот же день, чтобы обсудить - и потенциально одобрить - предложение.