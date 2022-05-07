Не припинить вторгнення миттєво. Шмигаль пояснив, як вплине нафтове ембарго на війну в Україні

Ембарго на російські нафту та газ не зможе миттєво зупинити агресію Росії проти України. Проте заборона російських енергоресурсів сповільнить фінансування війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в ефірі канадського телеканалу CBC News .

"Це не зупинить вторгнення миттєво, але це допоможе нам боротися з ворогом, який ставатиме дедалі слабшим, і з часом у нього не буде коштів для фінансування злочинів і цієї війни", - заявив глава уряду.

Він також подякував Канаді за те, країна однією з перших запровадила ембарго на російські газ та нафту. Він закликав європейські країни наслідувати приклад Канади та позбавити Росії засобів для фінансування війни.