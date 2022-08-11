Для прекращения войны нужно разрушить экономику России в короткие сроки, - Ермак

Для прекращения войны в Украине нужно в короткие сроки разрушить экономику России. Сделать это поможет газовое эмбарго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram .

По его словам, эмбарго на нефть из России нанесет существенный ущерб ее экономике. РФ почувствует последствия в следующем году. Однако газовое эмбарго может стать "роковым" для Москвы.

"Необходимо ввести газовое эмбарго и ужесточить ограничения по экспорту российской нефти. Нужно разрушить российскую экономику в короткие сроки, чтобы остановить войну", - отметил Ермак.