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Для прекращения войны нужно разрушить экономику России в короткие сроки, - Ермак

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Киев, Четверг 11 августа 2022 11:55
Для прекращения войны нужно разрушить экономику России в короткие сроки, - Ермак Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Для прекращения войны в Украине нужно в короткие сроки разрушить экономику России. Сделать это поможет газовое эмбарго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

По его словам, эмбарго на нефть из России нанесет существенный ущерб ее экономике. РФ почувствует последствия в следующем году. Однако газовое эмбарго может стать "роковым" для Москвы.

"Необходимо ввести газовое эмбарго и ужесточить ограничения по экспорту российской нефти. Нужно разрушить российскую экономику в короткие сроки, чтобы остановить войну", - отметил Ермак.

Напомним, в ЕС 1 августа вступило в силу эмбарго на уголь из России. Запрет на поставки нефти заработает с 1 декабря.

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