Для припинення війни потрібно зруйнувати економіку Росії в короткі терміни, - Єрмак

Для припинення війни в Україні потрібно у короткі терміни зруйнувати економіку Росії. Зробити це допоможе газове ембарго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram .

За його словами, ембарго на нафту з Росії завдасть суттєвої шкоди її економіці. РФ відчує наслідки наступного року. Проте газове ембарго може стати "фатальним" для Москви.

"Необхідно ввести газове ембарго і посилити обмеження щодо експорту російської нафти. Потрібно зруйнувати російську економіку в короткі терміни, щоб зупинити війну", - зазначив Єрмак.