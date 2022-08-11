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Для припинення війни потрібно зруйнувати економіку Росії в короткі терміни, - Єрмак

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Київ, Четвер 11 серпня 2022 11:55
Для припинення війни потрібно зруйнувати економіку Росії в короткі терміни, - Єрмак Фото: глава Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Для припинення війни в Україні потрібно у короткі терміни зруйнувати економіку Росії. Зробити це допоможе газове ембарго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

За його словами, ембарго на нафту з Росії завдасть суттєвої шкоди її економіці. РФ відчує наслідки наступного року. Проте газове ембарго може стати "фатальним" для Москви.

"Необхідно ввести газове ембарго і посилити обмеження щодо експорту російської нафти. Потрібно зруйнувати російську економіку в короткі терміни, щоб зупинити війну", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, в ЄС 1 серпня набуло чинності ембарго на вугілля з Росії. Заборона на постачання нафти запрацює з 1 грудня.

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