В Евросоюзе вступил в силу запрет на импорт угля из России

В Евросоюзе 1 августа вступило в силу эмбарго на импорт угля из России. Мера была включена в пятый пакет санкций, который был принят в начале апреля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.

До принятия пятого пакета санкций страны Европейского союза ежегодно покупали у предприятий из Российской Федерации угля на 8 млрд долларов.

Напомним, в Минфине США заявили, что ограничение х цен на российскую нефть должно вступить в силу до декабря, одновременно с введением ограничений Европейского союза на страхование этого товара.

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