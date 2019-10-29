Прекращение войны должно произойти дипломатическим путем, - Зеленский

Зеленский выступил на открытии первого инвестиционного форума в Мариуполе
Президент Владимир Зеленский заявил, что прекращение войны и возвращение территорий является основной задачей для Украины, которую можно осуществить лишь дипломатическим путем. Об этом он заявил во время выступления на первом инвестиционном форуме в Мариуполе, передает корреспондент РБК-Украина.
По словам президента, чтобы прекратить войну Украина должна иметь сильную позицию и поддержку.
"Мы имеем один тяжелый груз - это война. Прекращение войны и возвращения всех украинских территорий - наша основная задача. Мы знаем, что сделать это возможно единственным путем - дипломатическим. А для этого Украина должна иметь сильную позицию и поддержку", - сказал Зеленский.
Участь Президента України Володимира Зеленського у роботі Інвестиційного форуму «RE:THINK. Invest in Ukraine».
Участь Президента України Володимира Зеленського у роботі Інвестиційного форуму «RE:THINK. Invest in Ukraine».Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 29 жовтня 2019 р.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце ноября может состояться встреча в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Также он отметил, что 29 октября в районе Золотого Луганской области начинается разведение сил.
Также сообщалось, что 29 октября в Минске начали заседание подгруппы трехсторонней контактной группы по Донбассу. В частности, начали работу подгруппы по экономике, безопасности, гуманитарным и политическим вопросам.