Прекращение войны должно произойти дипломатическим путем, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский выступил на открытии первого инвестиционного форума в Мариуполе

Президент Владимир Зеленский заявил, что прекращение войны и возвращение территорий является основной задачей для Украины, которую можно осуществить лишь дипломатическим путем. Об этом он заявил во время выступления на первом инвестиционном форуме в Мариуполе, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам президента, чтобы прекратить войну Украина должна иметь сильную позицию и поддержку.

"Мы имеем один тяжелый груз - это война. Прекращение войны и возвращения всех украинских территорий - наша основная задача. Мы знаем, что сделать это возможно единственным путем - дипломатическим. А для этого Украина должна иметь сильную позицию и поддержку", - сказал Зеленский.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце ноября может состояться встреча в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Также он отметил, что 29 октября в районе Золотого Луганской области начинается разведение сил.

Также сообщалось, что 29 октября в Минске начали заседание подгруппы трехсторонней контактной группы по Донбассу. В частности, начали работу подгруппы по экономике, безопасности, гуманитарным и политическим вопросам.