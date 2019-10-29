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Припинення війни має відбутися дипломатичним шляхом, - Зеленський

Новини » Політика    29.10.2019 - 11:49
Припинення війни має відбутися дипломатичним шляхом, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський виступив на відкритті першого інвестиційного форуму в Маріуполі

Президент Володимир Зеленський заявив, що припинення війни і повернення територій є основним завданням для України, яку можна здійснити лише дипломатичним шляхом. Про це він заявив під час виступу на першому інвестиційному форумі в Маріуполі, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами президента, щоб припинити війну Україна повинна мати сильну позицію і підтримку.

"Ми маємо один важкий тягар - це війна. Припинення війни і повернення всіх українських територій - наша основна задача. Ми знаємо, що зробити це можливо єдиним шляхом - дипломатичними. А для цього Україна повинна мати сильну позицію і підтримку", - сказав Зеленський.

Участь Президента України Володимира Зеленського у роботі Інвестиційного форуму «RE:THINK. Invest in Ukraine».

Участь Президента України Володимира Зеленського у роботі Інвестиційного форуму «RE:THINK. Invest in Ukraine».

Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 29 жовтня 2019 р.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що наприкінці листопада може відбутися зустріч в нормандському форматі з врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Також він зазначив, що 29 жовтня в районі Золотого Луганської області починається розведення сил.

Також повідомлялося, що 29 жовтня в Мінську почали засідання підгрупи тристоронньої контактної групи по Донбасу. Зокрема, почали роботу підгрупи з економіки, безпеки, гуманітарних та політичних питань.

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