Прекращение огня в Сирии продолжается, несмотря на утренние выстрелы, - Трамп

По словам американского президента, проблема выстрелов была быстро устранена.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне прекращения огня произошли пулеметные обстрелы из турецкого пограничного города Джейланпынар в сторону Рас-эль-Айн, а также зафиксирован столб дыма в одной из частей города.

Также сообщалось, что турецкая авиация провела в пятницу бомбардировку деревни Баб-эль-Хейр, в результате которой погибли 5 мирных жителей и 4 курдских военных.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что на данный момент в Сирии приостановлены действия, а информация о продолжении обстрелов является дезинформацией.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что реализация соглашения о прекращении огня на границе Сирии и Турции займет некоторое время.

Напомним, 17 октября Турция приостановила военную операцию в Сирии на 120 часов, чтобы позволить курдам вывести войска из "безопасной зоны". Такое решение было принято после встречи президента Турции Реджепа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса.