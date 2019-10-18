Припинення вогню у Сирії триває, незважаючи на ранкові постріли, - Трамп

Американський лідер заявив, що проблема пострілів була усунена
За словами американського президента, проблема пострілів була швидко усунена.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні припинення вогню відбулися кулеметні обстріли з турецького прикордонного міста Джейланпинар в бік Рас-ель-Айн, а також зафіксований стовп диму в одній з частин міста.
Також повідомлялося, що турецька авіація провела в п'ятницю бомбардування села Баб-ель-Хейр, в результаті якої загинули 5 мирних жителів і 4 курдських військових.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що на даний момент в Сирії припинені дії, а інформація про продовження обстрілів є дезінформацією.
Прес-секретар Білого дому Стефані Грішем заявила, що реалізація угоди про припинення вогню на кордоні Сирії і Туреччини займе деякий час.
Нагадаємо, 17 жовтня Туреччина припинила військову операцію в Сирії на 120 годин, щоб дозволити курдам вивести війська з "безпечної зони". Таке рішення було прийнято після зустрічі президента Туреччини Реджепа Ердогана і віце-президента США Майка Пенса.