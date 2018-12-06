Прекращение договора о дружбе с РФ не повлияет на договор о российско-украинской границе

Фото: Ирина Луценко (УНИАН)

Сегодня Рада прекратила действие договора о дружбе с РФ с 1 апреля 2019 года

Прекращение договора о дружбе и сотрудничестве с Россией не повлияет на международно признанные границы Украины. Об этом журналистам сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Прекращение действия договора о дружбе и сотрудничестве никоим образом не повлияет на изменение договора о российско-украинской границе. То есть, договор, был заключен в 2003 году о демаркации границы и второй - "О российско-украинской границе", где четко пунктиром определены украинско-российские границы, которые будут действовать", - заявила Луценко.

По ее словам, расторжение договора о дружбе и сотрудничестве также не означает отказ Украины от оккупированного Крыма.

"36 статья договора о дружбе и сотрудничестве с РФ предусматривает, что прекращение договора никак не повлияет на любые обязательства Украины по другим двусторонним и международным договорам. Это означает, что Украина остается в своих международно-признанных границах. Во-вторых, это никоим образом не означает, что Украина не требует возвращения Крыма", - добавила она.

Напомним, Верховная рада Украины сегодня прекратила действие договора о дружбе с Россией с 1 апреля 2019 года.

В пояснительной записке подчеркивается, что прекращение действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ освобождает наше государство от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения названного договора до прекращения его действия, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

Президент Украины Петр Порошенко 3 декабря внес в парламент законопроект №0206 о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

Как сообщало РБК-Украина, глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что парламент должен рассмотреть президентский законопроект о расторжении договора о дружбе с Россией в четверг, 6 декабря.