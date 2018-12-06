Припинення договору про дружбу з РФ не вплине на договір про російсько-український кордон

Фото: Ірина Луценко (УНІАН)

Сьогодні Рада припинила дію договору про дружбу з РФ з 1 квітня 2019 року

Припинення договору про дружбу і співробітництво з Росією не вплине на міжнародно визнані кордони України. Про це журналістам повідомила представник президента у Верховній раді Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Припинення дії договору про дружбу і співробітництво жодним чином не вплине на зміну договору про російсько-український кордон. Тобто, договір, що був укладений в 2003 році про демаркацію кордону і другий - "Про російсько-український кордон", де чітко пунктиром визначені українсько-російські кордони, які будуть діяти", - заявила Луценко.

За її словами, розірвання договору про дружбу і співробітництво також не означає відмову України від окупованого Криму.

"36 стаття договору про дружбу і співробітництво з РФ передбачає, що припинення договору ніяк не вплине на будь-які зобов'язання України щодо інших двосторонніх та міжнародних договорів. Це означає, що Україна залишається в своїх міжнародно-визнаних кордонах. По-друге, це жодним чином не означає, що Україна не вимагає повернення Криму", - додала вона.

Нагадаємо, Верховна рада України сьогодні припинила дію договору про дружбу з Росією з 1 квітня 2019 року.

У пояснювальній записці підкреслюється, що припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ звільняє нашу державу від будь-якого зобов'язання по його виконанню і не впливає на права, зобов'язання чи правове становище України, що виникли в результаті виконання названого договору до припинення його дії, відповідно до статті 70 Віденської конвенції про право міжнародних договорів.

Президент України Петро Порошенко 3 грудня вніс до парламенту законопроект №0206 про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

Як повідомляло РБК-Україна, голова Верховної ради Андрій Парубій заявив, що парламент повинен розглянути президентський законопроект про розірвання договору про дружбу з Росією у четвер, 6 грудня.