ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Предвыборная речь Байдена по ТВ оказалась популярнее речи Трампа

Автор: Артур Родивилов

Предвыборная речь кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена привлекла больше телезрителей, чем речь действующего президента США Дональда Трампа. При этом отмечается, что внимание телезрителей к предвыборным выступлениям кандидатов в этом году оказалось ниже, чем на прошлых выборах.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает CNN.

По данным телекомпании, выступление Байдена, в котором он 20 августа дал согласие стать кандидатом в президенты от демократов, посмотрели по девяти телеканалам в общей сложности 23,6 млн человек.

В свою очередь, 70-минутная речь Трампа, которую он произнес на лужайке Белого дома, по этим же каналам привлекла 21,6 млн человек.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года. Основным соперником Дональда Трампа на них является бывший вице-президент Джо Байден.

я

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Дональд ТрампДжозеф Байден