Предвыборная речь Байдена по ТВ оказалась популярнее речи Трампа

Предвыборная речь кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена привлекла больше телезрителей, чем речь действующего президента США Дональда Трампа. При этом отмечается, что внимание телезрителей к предвыборным выступлениям кандидатов в этом году оказалось ниже, чем на прошлых выборах.

Об этом сообщает CNN.

По данным телекомпании, выступление Байдена, в котором он 20 августа дал согласие стать кандидатом в президенты от демократов, посмотрели по девяти телеканалам в общей сложности 23,6 млн человек.

В свою очередь, 70-минутная речь Трампа, которую он произнес на лужайке Белого дома, по этим же каналам привлекла 21,6 млн человек.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года. Основным соперником Дональда Трампа на них является бывший вице-президент Джо Байден.

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