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Передвиборча промова Байдена по ТБ виявилася популярнішою мови Трампа

Автор: Артур Родивилов

Передвиборча промова кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена залучила більше телеглядачів, ніж мова чинного президента США Дональда Трампа. При цьому наголошується, що увагу телеглядачів до передвиборних виступів кандидатів в цьому році виявилося нижчим, ніж на минулих виборах.

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Про це повідомляє CNN.

За даними телекомпанії, виступ Байдена, в якому він 20 серпня дав згоду стати кандидатом в президенти від демократів, подивилися по дев'яти телеканалам у загальній складності 23,6 млн чоловік.

У свою чергу, 70-хвилинна промова Трампа, яку він виголосив на галявині Білого дому, за цим же каналах привернула 21,6 млн осіб.

Вибори президента США пройдуть в листопаді 2020 року. Основним суперником Дональда Трампа на них є колишній віце-президент Джо Байден.

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Новини України Дональд ТрампДжозеф Байден