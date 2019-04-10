У передчутті відмінного бою з Кроллою, - Ломаченко

Фото: відкрите тренування напередодні бою Ломаченко - Кролла (facebook.com/VasylLomachenko)

Український боксер розповів про очікування від бою

Володар поясів чемпіона світу WBA і WBО в легкій вазі Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) розповів, що він буде показувати в бою з британцем Ентоні Кролл (34-6-3, 13 КО). Про це повідомляє vringe.com.

Напередодні сутички відбулося відкрите тренування. По закінченню заходу Ломаченко відповів на запитання представників ЗМІ.

"Я в передчутті відмінного бою. Хочу насолоджуватися своїми діями в рингу. У всіх раніше проведених поєдинках я насолоджувався своїм боксом. Перед боєм трохи нервую, але в рингу це відразу ж проходить. В ринзі відчуваю себе в своїй тарілці. Це немов мій будинок. Я просто розслабляюся і отримую кайф від боксу", - розповів український боксер.

Він зазначив, що 12 квітня планує показати все те найкраще, на що здатний.

"Покажу свій кращий стиль, порадую уболівальників найкращим шоу. Дуже радий провести бій на арені Staples Center. Мені дуже подобаються вболівальники в Лос-Анджелесі. Вони особливі. І вони цінують по достоїнству мій стиль", - додав Ломаченко.

Нагадаємо, промоутерська компанія Top Rank представила офіційне промо бою Ломаченко - Кролла.