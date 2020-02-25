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Предварительные данные макропрогноза на 2021-2023 годы ожидаются в течение недели

Новости » Экономика     25.02.2020 - 14:58
Предварительные данные макропрогноза на 2021-2023 годы ожидаются в течение недели
Фото: Оксана Маркарова (РБК-Украина)

Минфин получит данные макропрогноза и прогноза минимальных зарплат и пенсий

Министерство развития экономики, Национальный банк Украины и Министерство социальной политики до 2 марта 2020 года должны предоставить Министерству финансов предварительные данные по макропрогнозу на 2021-2023 годы. Об этом написала глава Минфина Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

Как отметила Маркарова, Минфин ожидает от этих трех ведомств предварительные данные по: макропрогнозу на 2021-2023 годы; расчету части прогнозируемой прибыли НБУ до распределения; размерам минимальной заработной платы, должностного оклада, прожиточного минимума и уровня его обеспечения.

"На основании полученных данных Минфин спрогнозирует объемы доходов государственного бюджета, определит объемы финансирования государственного бюджета, возврат кредитов в государственный бюджет и ориентировочные предельные показатели расходов государственного бюджета и предоставление кредитов из государственного бюджета на среднесрочный период", - сообщила министр.

По данным Маркаровой, на сегодняшний Минифин получил информацию о стоимостной оценке стратегических целей, которые предполагается реализовать в этот период, почти от всех ГРК, за исключением двух. Вся полученная информация уже прорабатывается.

"До завершения подготовки Бюджетной декларации на 2021-2023 годы и ее одобрения правительством остается менее 100 дней", - сообщила она.

Предварительные данные макропрогноза на 2021-2023 годы ожидаются в течение недели

Напомним, в правительстве и Минэкономики неоднократно заявляли о планах пересмотреть макропрогноз на 2020 год для пересмотра бюджета.

Напомним, в макропрогнозе Министерства экономики, утвержденном правительством 23 октября 2019, говорилось, что темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) составят до 10,1% в 2020 году, 7,5% в 2021 году и 7,2% в 2022 году.

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