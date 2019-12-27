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Кабмин подготовит новый макропрогноз в начале 2020 для пересмотра госбюджета

Новости » Экономика     27.12.2019 - 16:28
Кабмин подготовит новый макропрогноз в начале 2020 для пересмотра госбюджета
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

На базе этого макропрогноза парламенту предложат внести изменения в бюджет

Кабинет министров Украины подготовит новый макроэкономический прогноз в начале 2020 года и предложит Верховной раде внести изменения в бюджет-2020. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, подготовка нового прогноза обусловлена меняющейся макроэкономической ситуацией.

"Угрозы никакой мы не видим. Макроэкономическая ситуация постепенно меняется и ее просто нужно будет учитывать. Мы в начале следующего года подготовим еще один макроэкономический прогноз... То же самое будет в следующем году. Мы пересмотрим и откорректируем макроэкономический прогноз и на его базе предложим Раде внести изменения в бюджет", - сказал премьер-министр.

Напомним, доходы общего фонда государственного бюджета Украины с начала 2019 года составляли 93,9% от запланированного показателя, в результате чего в бюджет не поступило 51,46 млрд гривен, запланированных в бюджете. Это произошло из-за укрепления национальной валюты.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров прогнозирует, что средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 грн/доллар. Такой прогноз заложен в макропрогнозе, на котором рассчитан проект госбюджета-2020.

Кроме этого, в Кабмине заявили о росте зарплаты почти на 20% по сравнению с докризисным годом. При этом за 9 месяцев этого года зарплата выросла почти на 10%.

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Новости Украины макроэкономикаАлексей Гончарук
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