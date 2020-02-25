Попередні дані макропрогнозу на 2021-2023 роки очікують протягом тижня

Фото: Оксана Маркарова (РБК-Україна)

Мінфін отримає дані щодо макропрогнозу та прогнозу мінімальних зарплат та пенсій

Міністерство розвитку економіки, Національний банк України та Міністерство соціальної політики до 2 березня 2020 року повинні надати Міністерству фінансів попередні дані щодо макропрогнозу на 2021-2023 роки. Про це написала голова Мінфіну Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначила Маркарова, Мінфін очікує від цих трьох відомств попередні дані щодо: макропрогнозу на 2021-2023 роки; розрахунку частини прогнозованого прибутку НБУ до розподілу; розмірів мінімальної заробітної плати, посадового окладу, прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення.

"На підставі отриманих даних Мінфін спрогнозує обсяги доходів державного бюджету, визначить обсяги фінансування державного бюджету, повернення кредитів до державного бюджету та орієнтовні граничні показники видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету на середньостроковий період", - повідомила міністр.

За даними Маркарової, станом на сьогодні Мінфін отримав інформацію щодо вартісної оцінки стратегічних цілей, що передбачається реалізувати в цей період, майже від усіх ГРК, за винятком двох. Вся отримана інформація вже опрацьовується.

"До завершення підготовки Бюджетної декларації на 2021-2023 роки та її схвалення урядом залишається менше 100 днів",- повідомила вона.

Нагадаємо, в уряді та Мінекономіки неодноразово заявляли про плани переглянути макропрогноз на 2020 рік для перегляду бюджету.

Нагадаємо, у макропрогнозі Міністерства економіки, затвердженому урядом 23 жовтня 2019 року, йшлося, що темпи зростання реальної зарплати (з урахуванням інфляції) складуть до 10,1% у 2020 році, 7,5% у 2021 році та 7,2% у 2022 році.