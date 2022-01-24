Предупреждение об опасности: США не рекомендуют гражданам посещать Беларусь

"Гражданам США рекомендуется избегать публичных демонстраций и регулярно пересматривать возможные планы отъезда в случае чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

В Беларусь не рекомендуют путешествовать из-за произвольного применения законов и риска задержания, а также из-за COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд.

"Убедитесь, что ваш американский паспорт действителен и имеет срок действия не менее шести месяцев", - пишут на сайте посольства США.