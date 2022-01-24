UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Предупреждение об опасности: США не рекомендуют гражданам посещать Беларусь

Автор: Иванна Шовкун

В США напомнили своим гражданам о необходимости проявлять повышенную бдительность в связи с необычной военной активностью России вблизи границ Украины, в том числе границы с Беларусью. В посольстве не рекомендуют посещать Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт посольства США в Беларуси.

"Гражданам США рекомендуется избегать публичных демонстраций и регулярно пересматривать возможные планы отъезда в случае чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

В Беларусь не рекомендуют путешествовать из-за произвольного применения законов и риска задержания, а также из-за COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд.

"Убедитесь, что ваш американский паспорт действителен и имеет срок действия не менее шести месяцев", - пишут на сайте посольства США.

Напомним, Министерство иностранных дел Великобритании изменило рекомендации по посещению Украины. Британцам советуют отказаться от неважных поездок из-за угрозы вторжения России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиБеларусь