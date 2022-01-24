Попередження про небезпеку: США не рекомендують громадянам відвідувати Білорусь

У США нагадали своїм громадянам про необхідність виявляти підвищену пильність у зв'язку з незвичайною військовою активністю Росії поблизу кордонів України, у тому числі кордону з Білоруссю. У посольстві не рекомендують відвідувати Білорусь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт посольства США у Білорусі.
"Громадянам США рекомендується уникати публічних демонстрацій та регулярно переглядати можливі плани від'їзду у разі надзвичайної ситуації", - йдеться у повідомленні.
У Білорусь не рекомендують подорожувати через довільне застосування законів та ризик затримання, а також через COVID-19 та пов'язані з ним обмеження на в'їзд.
"Переконайтеся, що ваш американський паспорт є дійсним і має термін дії не менше шести місяців", - пишуть на сайті посольства США.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Великої Британії змінило рекомендації щодо відвідування України. Британцям радять відмовитись від неважливих поїздок через загрозу вторгнення Росії.