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"Предупреждение для Молдовы": эксперт объяснил, почему Россия усиливает ракетные обстрелы Одесской области

Фото: стало известно, почему Россия усиливает ракетные обстрелы Одесской области (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Усиление ракетных обстрелов Одессы и области со стороны России могут быть своеобразным предупреждением для Молдовы, а точнее - для президента государства Майи Санду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приднестровского оппозиционера Геннадия Чорбу, передает "Думская".

Как известно, Украина и Одесса оказались в эпицентре сложных геополитических процессов в контексте Молдовы и непризнанной "приднестровской молдавской республики". Внутренние процессы, которые сейчас происходят в ПМР, указывают на неизбежную реинтеграцию непризнанной республики.

Учитывая нормы международного права и законодательства самой Молдовы, Приднестровье является землями Молдовы. Однако на последний шаг в направлении реинтеграции Приднестровья - решении вопроса с российскими войсками на своей территории - Майя Санду никак не решится.

Чорба в своей публикации высказывает несколько предположений такой позиции руководства Молдовы, одними из которых есть собственное видение дальнейших шагов в решении ситуации и боязнь ракетных обстрелов самой Молдовы и вероятного вооруженного конфликта.

Напомним, в последнее время Одесса подвергалась массированным ракетным атакам. Оккупанты запускали ракеты из акватории Черного моря и территории оккупированного Крыма.

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ОдессаПриднестровьеВторжение России в Украину