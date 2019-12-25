Предстоятель ПЦУ Епифаний поздравил христиан, которые сегодня праздуют Рождество

Фото: Епифаний (РБК-Украина)

По его словам, Рождество объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности

В среду, 25 декабря, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Епифания.

Так, митрополит поздравил христиан из других Поместных Православных Церквей и христиан латинского обряда.

"Самые искренние поздравления нашим братьям и сестрам из других Поместных Православных Церквей и христианам латинского обряда, которые празднуют сегодня событие Рождества Господа нашего Иисуса Христа! Как христиане, члены Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви Христовой мы радуемся вместе с вами и передаем самые теплые пожелания, а также выражаем свою сердечную близость и братскую любовь", - написал Епифаний.

По его словам, Рождество объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности

"Событие Рождества Христова - это то, что объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности. Пусть свет этого великого праздника преодолевает все преграды и недоразумения между людьми, украшает души добродетелями христианского благочестия, а сердца и уста объединяет общей благодарственной молитвой", - указано в сообщении предстоятеля ПЦУ.

Найщиріші вітання нашим братам і сестрам з інших Помісних Православних Церков та християнам латинського обряду, які... Опубліковано Митрополит Епіфаній Середа, 25 грудня 2019 р.

Напомним, ранее Епифаний заявил, что ПЦУ перенесет дату празднования Рождества и проведет реформу церковного календаря, когда большинство украинцев будет к этому готово. При этом он добавил, что церковь не против переноса даты празднования Рождества Христова.

Как писало РБК-Украина, согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", только четверть украинцев поддерживает перенос даты празднования рождества.