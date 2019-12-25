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Сегодня христиане западного обряда празднуют Рождество

Новости » Общество     25.12.2019 - 09:10
Сегодня христиане западного обряда празднуют Рождество
Рождество в Украине (Фото: pixabay.com/Free-Photos)

Праздник отмечается в честь рождения Иисуса Христа в Вифлееме

В среду, 25 октября отдельные группы христиан, а также большинство протестантских и ряд православных церквей празднуют Рождество Христово по григорианскому календарю. Об этом сообщает РБК-Украина.

По григорианскому календарю Рождество отмечают Католическая церковь, протестантские церкви, а также поместные православные церкви: Константинопольская, Румынская, Антиохийская, Болгарская, Греческая, Александрийская, Кипрская, Финляндская, Албанская и Православная церковь в Америке.

Рождество - один из главных христианских праздников, который отмечается в честь рождения Иисуса Христа в Вифлееме, что в Израиле. Стоит отметить, что в этом году христианам из сектора Газа запретили посещать святые города Израиля в Рождество.

Папа Римский Франциск сегодня ночью отслужил ночную Рождественскую литургию. Рождественское богослужение в Базилике Святого Петра началось с пения колядок, провозглашения исторических событий, предшествоваших рождению Иисуса.

В 12:55 на площади святого Петра в Риме Папа выступит с Рождественским поздравлением для Рима и целого мира.

Напомним, Рождество в Украине отмечается дважды по Григорианскому Юлианскому и календарю - 25 декабря и 7 января. Рождество 25 декабря стало официальным выходным совсем недавно - в 2017 году.

Папа Франциск отслужил ночную Рождественскую литургию Четверть украинцев поддерживают перенос Рождества на 25 декабря
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