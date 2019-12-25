Предстоятель ПЦУ Епіфаній привітав християн, які сьогодні святкують Різдво

Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

За його словами, Різдво об'єднує всіх християн, незалежно від календаря, країни проживання або національності

У середу, 25 грудня, предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній привітав християн, які сьогодні святкують Різдво. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Єпіфанія.

Так, митрополит привітав християн з інших Помісних Православних Церков і християн латинського обряду.

"Найщиріші вітання нашим братам і сестрам інших Помісних Православних Церков і християн латинського обряду, які сьогодні святкують подію Різдва Господа нашого Ісуса Христа! Як християни, члени Єдиної, Святої, Соборної і Апостольської Церкви Христової ми радіємо разом з вами та передаємо найтепліші побажання, а також висловлюємо сердечну близькість і братську любов", - написав Єпіфаній

За його словами, Різдво об'єднує всіх християн, незалежно від календаря, країни проживання або національності

"Подія Різдва Христового - це те, що об’єднує усіх християн, незалежно від календаря, країни проживання чи національності. Тож нехай світло цього великого свята долає усі перепони та непорозуміння між людьми, прикрашає душі чеснотами християнського благочестя, а серця й вуста єднає спільною подячною молитвою", - зазначено в повідомленні предстоятеля ПЦУ.

Найщиріші вітання нашим братам і сестрам з інших Помісних Православних Церков та християнам латинського обряду, які... Опубліковано Митрополит Епіфаній Середа, 25 грудня 2019 р.

Нагадаємо, раніше Епіфаній заявив, що ПЦУ перенесе дату святкування Різдва і проведе реформу церковного календаря, коли більшість українців буде до цього готове. При цьому він додав, що церква не проти перенесення дати святкування Різдва Христового.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з опитуванням Соціологічної групи "Рейтинг", лише чверть українців підтримує перенесення дати святкування різдва.