Представники України та США обговорили ситуацію на фронті та оборонну співпрацю

Представники військово-політичного керівництва України та США у четвер, 10 серпня, провели відеозустріч, присвячену ситуації на фронті та оборонній співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента України.

Зазначається, що від української сторони у зустрічі взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його заступник Роман Машовець.

Також були присутні: міністр оборони Олексій Резніков, його перший заступник Олександр Павлюк, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, командувачі ОСУВ "Хортиця", "Схід", "Таврія", начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, командувач Національної гвардії Олександр Півненко, голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

Від американської сторони в онлайн-зустрічі взяли участь: радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, міністр оборони Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

"Спілкування з нашими союзниками в такому розширеному форматі, яке вже відбувалося раніше, підкреслює високий рівень партнерства між нашими країнами, зокрема, в оборонній сфері", - зазначив Єрмак.

Він також подякував Сполученим Штатам за вагому допомогу Україні на всіх рівнях, яка є життєво важливою для нашої армії та людей.

Своєю чергою Залужний і командувачі ОСУВ ознайомили американську сторону з поточною ситуацією на фронті, окремо приділили увагу наступальним діям українських військ на важливих ділянках.

Зокрема, було акцентовано на ключових потребах сил оборони, а також на необхідності посилення захисту українських міст та інфраструктури від російських повітряних атак.

Як повідомляється, представники американської сторони засвідчили свою велику повагу до героїзму українського народу та запевнили, що підтримка України з боку США триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Допомога США Україні

Варто зазначити, що США - один з головних союзників України. Вашингтон з перших днів повномасштабної війни підтримав Україну, виділивши не лише військову, але й фінансову та гуманітарну допомогу.

Нещодавно США виділили для України новий пакет військової допомоги на 400 млн доларів. Він включає міні-дрони Black Hornet, ракети, боєприпаси, бронемашини та багато іншого.

Також стало відомо, що Сполучені Штати Америки цього тижня анонсують передачу Україні нового озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги.