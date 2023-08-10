Представители Украины и США обсудили ситуацию на фронте и оборонное сотрудничество

Представители военно-политического руководства Украины и США в четверг, 10 августа, провели видеовстречу, посвященную ситуации на фронте и оборонном сотрудничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

Отмечается, что от украинской стороны во встрече приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Роман Машовец.

Также присутствовали: министр обороны Алексей Резников, его первый заместитель Александр Павлюк, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, командующие ОСУВ "Хортица", "Восток", "Таврия", начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук , командующий Национальной гвардией Александр Пивненко, глава ГНСУ Сергей Дейнеко.

От американской стороны в онлайн-встрече приняли участие советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

"Общение с нашими союзниками в таком расширенном формате, которое уже происходило ранее, подчеркивает высокий уровень партнерства между нашими странами, в частности в оборонной сфере", - отметил Ермак.

Он также поблагодарил Соединенные Штаты за весомую помощь Украины на всех уровнях, которая жизненно важна для нашей армии и людей.

В свою очередь, Залужный и командующие ОСУВ ознакомили американскую сторону с текущей ситуацией на фронте, отдельно уделили внимание наступательным действиям украинских войск на важных участках.

В частности, акцентировалось внимание на ключевых потребностях сил обороны, а также на необходимости усиления защиты украинских городов и инфраструктуры от российских воздушных атак.

Как сообщается, представители американской стороны засвидетельствовали свое большое уважение к героизму украинского народа и заверили, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Помощь США Украине

Стоит отметить, что США - один из главных союзников Украины. Вашингтон с первых дней полномасштабной войны поддержал Украину, выделив не только военную, но и финансовую и гуманитарную помощь.

Недавно США выделили для Украины новый пакет военной помощи в 400 млн долларов. Он включает мини-дроны Black Hornet, ракеты, боеприпасы, бронемашины и многое другое.

Также стало известно, что Соединенные Штаты Америки на этой неделе анонсируют передачу Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.